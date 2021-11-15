Фільм із Дмитром Гордоном-молодшим у головній ролі завоював три міжнародні кінонагороди

Дмитро Гордон-молодший, який став наймолодшим членом Спілки композиторів України, гучно заявив про себе і в кіно. Середній син засновника видання «ГОРДОН» Дмитра Гордона став співавтором та зіграв головну роль у повнометражному художньому фільмі «Психолог», прем'єра якого запланована на YouTube-платформі у грудні 2021 року. У картині Дмитро виступив також співпродюсером та композитором.

Картина вже здобула три міжнародні кінонагороди: за найкращу музику, найкращий трейлер на World Film Carnival у Сінгапурі та за найкращу музику на Druk International Film Festival у Бутані.

Також «Психолог» був номінований як найкращий повнометражний фільм на кінофестивалі Apocalypse Later у Феніксі, штат Арізона. За словами Гордона-молодшого, наразі фільм проходить конкурсний відбір ще на 15 різних міжнародних фестивалів у Північній Америці, Європі та Азії.



*Постер фільму «Психолог»

Зйомки фільму стартували ще у 2013 році в Києві, завершили роботу влітку цього року. Його бюджет становив лише 600 доларів. Режисером-постановником та співпродюсером картини виступив давній друг Гордона-молодшого Антон Курза.

«Це незалежний фільм. Незалежний насамперед від студій та великих бюджетів. Жодного спонсорування з боку не було й близько, ми все зробили власними силами. У нас не було професійних акторів чи членів знімальної групи, професійних декорацій, костюмів чи постпродакшен-команди. За амбітну ідею фільму, нестачу ресурсів та кінцевого результату ми з гордістю називаємо його «першим блокбастером з нульовим бюджетом», — зазначив у коментарі gordonua.com Антон Курза.



*Дмитро Гордон-молодший та Антон Курза у студії

За словами Дмитра, «Психолог» — це абсурдистська комедія з елементами фентезі, бойовика, трилера, мюзиклу та психоделіки.

«У центрі сюжету — божевільний психолог та його психіатр. І до кінця фільму неясно, хто насправді з них хворий і потребує професійної допомоги. Ідея фільму — показати, наскільки умовними є поняття норми, прийняті в сучасному суспільстві. У кожного своя реальність і своє поняття норми. Фільм побудований на абсурді, сатирі та шаленому гуморі, коли до кінця не розумієш, чим усе закінчиться», — каже Гордон-молодший.

Для подальшого просування фільму знадобиться ще чимало коштів — щонайменше 2700 доларів. Для цього його творці створили краудфандінгову кампанію. За короткий час вдалося зібрати 74% загальної суми.



*Кадр із фільму «Психолог»

Нагадаємо, Дмитро зараз живе у Лос-Анджелесі, пише музику для американських зірок та фільмів.

Раніше в інтерв'ю батькові Дмитро Гордон-молодший розповів про школу-в'язницю, навчання в Берклі та роботу зі світовими знаменитостями.

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