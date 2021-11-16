У чоловіка Періс Хілтон знайшлася таємна позашлюбна дочка від колишньої подруги Мела Гібсона

Американська світська левиця, модель, бізнес-леді Періс Гілтон 11 листопада вперше вийшла заміж. 40-річна Періс заявляла, що після довгих пошуків нарешті знайшла свого єдиного.

Однак через кілька днів після весілля спалахнув скандал. У нового чоловіка Гілтон, бізнесмена Картера Реума, знайшлася таємна позашлюбна дочка, про яку раніше ніхто нічого не знав. Як стверджує видання New York Post з посиланням на обізнане джерело, мати дев'ятирічної дівчинки — Лаура Белліцці, зірка телевізійного реаліті-шоу «Секрети Аспена», яке виходило на американському телебаченні у 2010 році. У Лаури в ті часи був роман з кінозіркою Мелом Гібсоном. Коли вона завагітніла, ходили чутки, що батько дитини Гібсон. Проте Мел та Лаура спростували цю інформацію.

Картер бачив свою дочку лише один раз. У її вихованні він не бере особистої участі, але, як заявив речник бізнесмена, допомагає їй фінансово. Стан Картера, який веде бізнес разом зі своїм старшим братом, оцінюється у 40 мільйонів доларів.

Дівчинка дуже засмутилася, дізнавшись про весілля батька в новинах. Вона почувається відкинутою. Все, що вона хоче — краще впізнати свого тата.

Лаура Патріціо Белліцці, уродженка Чикаго, мешкає в Каліфорнії. Крім дочки від Картера, у неї є ще троє дітей.

Перед весіллям Періс казала, що має намір якнайшвидше завести дітей. Причому двійнят — хлопчика та дівчинку. Хілтон збирається зробити це за допомогою ЕКО.

Лаура

Раніше «ФАКТИ» писали — Гуляли три дні: подробиці та фото весілля Періс Хілтон.

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