«НеАнгели» скандалять: Вікторія розрізала торт із зображенням Слави, та різко відповіла

Колишні учасниці групи «НеАнгели», які після розпаду коллективу розпочали сольні кар'єри, знову скандалять. Вікторія Сміюха здивувала несподіваним випадом на адресу Слави Камінської, опублікувавши постановочне відео, як вона розрізає торт із зображенням колеги. Ролик вона супроводила нехитрим текстом про те, що «слава не така вже й гірка, а нудотно-солодка». Себе Сміюха називає самодостатньою співачкою.

«Я — VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, яка почала нову історію. І мій зліт був би неможливий без Вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і дають сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалось! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших», — натякнула вона на неспроможність Слави.

Камінська відреагувала на вчинок Вікторії в Інстаграмі. Вона наголосила, що це зовсім не смішно, а вульгарно.

«Ножом Віка розрізала не мене, вона розрізала любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вкотре, символічно висловивши свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її „дякую“ команді, яка так багато для неї зробила» , — відповіла Слава і порадила колезі звільнити піарника.

Шанувальники групи збентежені ситуацією. У коментарях вони засуджують Вікторію і називають її вчинок низьким, не вартим хайпа. Хоча не виключають, що таким чином Віка та Слава привертають увагу до своїх нових треків.

Очевидно, що продюсер Юрій Нікітін не помилився, розпустивши гурт. Вікторія та Слава завжди мали непрості стосунки. В інтерв'ю вони розповідали, що часто сварилися і навіть билися.

Фото Instagram.com/babaslavka, Instagram.com/vikanablack

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