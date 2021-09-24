«До мурашок»: Слава Камінська вразила Лесю Никитюк і шанувальників першою піснею українською

Колишня солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська представила першу пісню українською. Композиція «Подзвони» стала її третьою сольною піснею, і дуже подобається самій виконавиці.

«Я заслухала цю пісню до дірок … Жодної прем'єри не очікувала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою», — написала Слава в Instagram.

За її словами, вона розділяє переживання своєї героїні, яка вийшла з любовного трикутника, але виявилася не в змозі «відпустити любов».

Нове творіння дуже сподобалося і фанам Слави, в їх числі відзначилися Леся Никитюк, Катя Осадча, Алла Добкіна, Ірина Білик та інші селебрітіз.

Нагадаємо, свою першу пісню українською презентувала і Ані Лорак — вперше за 14 років.

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