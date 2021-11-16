Оскароносний актор Шон Пенн уперше приїхав до України

Знаменитий голлівудський актор і продюсер Шон Пенн, який презентував у липні в Каннах свій новий фільм «День прапора», вперше приїхав до України. Він був помічений у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як вдалося з'ясувати ТСН, Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм. Знімальний процес засекречений. Дещо прояснив таємничий візит світової зірки Леонід Остальцев, який відкрив після участі у війні на Донбасі мережу піцерій. Ветеран став одним із героїв фільму.

Остальцев опублікував в Інстаграм фото та відео з Шоном Пенном.

«У мене тепер новий друг», — підписав Остальцев спільну світлину.



*Фото Instagram.com/leonid_ostaltsev

Найближчими днями Шон Пенн планує побувати у зоні бойових дій. Джерела ТСН кажуть, що вже завтра Шон Пенн вирушить до Маріуполя.

Нагадаємо, Шон Пенн п'ять разів висувався на здобуття премії «Оскар» і двічі ставав її володарем — у 2004 році за роль у фільмі «Таємнича річка» та за драму «Харві Мілк». «Таємнича річка» принесла йому також «Золотий глобус», а «Харві Мілк» — премію Гільдії кіноакторів США.

1996 року Пенна було названо найкращим актором на Берлінському міжнародному кінофестивалі за роль у картині «Мертвець йде». Роком пізніше його нагородили у Каннах за найкращу чоловічу роль у фільмі «Вона прекрасна». Венеціанський кінофестиваль двічі аплодував Шону — 1998 року за фільм «Переполох» та 2003 року за «21 грам». 2015 року Пенн отримав у Франції почесний «Сезар».

Газета The Washington Post опублікувала 19 серпня великий матеріал, присвячений Шону Пенну. Журналіст Джефф Едгерс поговорив не лише з самим актором, а й із тими, хто добре знає Пенна. «ФАКТИ» підготували переклад цієї цікавої публікації.

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