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15-річна дочка Анджеліни Джолі Шайло хоче стати моделлю — Бред Пітт проти

12:53 18 листопада 2021
Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка кінозірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яку з раннього дитинства звикли бачити в образі хлопчика, у жовтні викликала фурор, кілька разів з'явившись на публіці у зовсім новому іміджі. Шайло подорослішала та вийшла у світ в елегантних сукнях (взятих з гардероба її зіркової матері), а також з макіяжем та жіночною зачіскою.

Якщо раніше ходили чутки про те, що Шайло Джолі-Пітт збирається офіційно змінити стать, то тепер стало ясно, що це питання явно не стоїть на порядку денному. Більш того, як стверджує видання Star, стало відомо, що Шайло, увійшовши у смак і відчувши себе справжньою дівчиною, хоче стати моделлю. За останній місяць їй надійшло безліч пропозицій знятися у рекламі різних брендів.

Анджеліна загалом не проти такої кар'єри, але вона дуже оберігає свою юну дочку — тому хоче бути впевненою, що завжди буде поруч із нею під час зустрічей з агентами.

А от батько дівчинки виступає проти. Пітт, хоч і звик підтримувати доньку у всьому, вважає, що вона ще надто молода для цього. На його думку, їй слід сконцентруватися на інших речах — зокрема вирушити на навчання до коледжу та отримати диплом. «Він хоче захистити її від індустрії, яка не завжди прихильна до молодих та безневинних», — заявило джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали — Боротьба за дітей: Бред Пітт знову програв у суді Анджеліні Джолі.

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