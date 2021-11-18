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Зірка Голлівуду Шон Пенн побував у зоні бойових дій на Донбасі

17:25 18 листопада 2021
Зірка Голлівуду Шон Пенн

Знаменитий голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який вперше приїхав кілька днів тому в Україну для зйомок свого документального фільму, побував на передовій на Донбасі. Він відвідав один із населених пунктів та поспілкувався з українськими захисниками в зоні бойових дій. Про це повідомляє прес-служба ООС.

«Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців — жінки, які не просто служать у лавах Збройних Сил України, а нарівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

Подробиці фільму поки що не розголошуються. Відомо, що картина розповість про останні події в Україні. У ній можна буде побачити інтерв'ю з учасниками цих подій — визначними особистостями, ветеранами, військовими. У рамках знімального процесу Шон Пенн побував на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Нагадаємо, володар двох «Оскарів» Шон Пенн знімає документальні фільми по всьому світу.

Газета The Washington Post опублікувала 19 серпня великий матеріал, присвячений Шону Пенну. Журналіст Джефф Едгерс поговорив не лише з самим актором, а й із тими, хто добре знає Пенна. «ФАКТИ» підготували переклад цієї цікавої публікації.

Фото Facebook.com/pressjfo.news

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