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Шоу-бізнес

«Це правда ви?»: фанати не впізнали Шерон Стоун у розстебнутій блузці

0:05 20 листопада 2021
Шерон Стоун

Американська кінозірка Шерон Стоун, яка нещодавно дала привід для чуток про її роман із князем Монако Альбером, опублікувала в Instagram нове фото, яке підписала: «Чудово провела вечір із Денієлом Розбері». Маючи на увазі американського дизайнера, котрий став креативним директором знаменитого французького дома моди Schiaparelli.

63-річна актриса позувала в наполовину розстебнутій блузці, під якою не було білизни. Фанати прийшли у захват, але багато хто з них зізнався, що не впізнав Стоун. Вона змінила зачіску та різко помолодшала.

«Шерон, це ви?», «З цією довжиною волосся ви маєте молодший вигляд», «Мені подобається м'якість цього вбрання. Цілком приголомшливе. Ви така гарненька», «Ви прекрасні. І ця посмішка висвітлює світ», «Дуже вродлива та суперсексуальна!», — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», зірка фільму «Основний інстинкт» поділилася сексуальним фото у бюстгальтері.

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