До сліз: Пономарьов та Дзідзьо вразили потужним хітом

У Міжнародний чоловічий день, який відзначають 19 листопада, Олександр Пономарьов та Дзідзьо представили спільний кліп на пісню «Пазли». Артисти розповіли особисту історію про кохання двох чоловіків до однієї жінки. Драматизму любовному трикутнику надає сильний чуттєвий вокал виконавців.

«Ця пісня з'явилася досить давно, але через наші з Михайлом графіки ніяк не виходило її записати. Але зараз нам вдалося. Це пісня, за яку мені не буде соромно. Це серйозна лірика. Там є над чим подумати. Пісня „Пазли“ не підходить під жодні стандарти, які заявляють нам продюсери музичних радіостанцій. Але, коли починаєш під щось підлаштовуватись, це вже ремесло. А там, де є ремесло, мені не подобається» , — наголосив Пономарьов.

Режисером кліпу виступив Володимир Шурубура, слова та музику написав Олександр Пономарьов. Дзідзьо розповів, що тема любовного трикутника близька йому. У шкільні роки йому з другом подобалася та сама дівчинка.

«Але дівчатка завжди обирають старших хлопців, і вона обрала його. А я розумів, що не можу заважати та змагатися з другом. Тому поступився», — розповів Михайло Хома (справжнє ім'я артиста).

Нагадаємо, попередня міжнародна колаборація «Христос Воскрес» Олександра Пономарьова та ще одинадцяти артистів набрала понад два мільйони переглядів на YouTube.

19 листопада свою нову роботу — дует із молодим виконавцем Васею Демчуком презентувала Настя Каменських.

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