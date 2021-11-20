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Валерій Гаркалін встиг написати заповіт: кому дістанеться квартира актора в центрі Москви та заміський будинок

19:31 20 листопада 2021
Гаркалін

Валерій Гаркалін, який помер сьогодні вночі від коронавірусу, залишив все своє майно доньці Нікі та онуку Тимофію.

Після смерті коханої дружини у Гаркаліна з близьких людей залишилися лише 38-річна дочка Ніка та сестра. Сестра з чоловіком живуть у Довгопрудному. Вона на майно Гаркаліна не претендує, пише «КП».

Гаркалін із дружиною

Усі цінності, які зібрав артист, дістануться Нікі Гаркаліній та її сину Тимофію. Гаркалін наперед склав заповіт.

Ніка Гаркаліна — театральний продюсер. Вона щасливо одружена з актором Павлом Акімкіним, у подружжя є син Тимофій.

Гаркалін із дочкою

У Москві в артиста залишилася трикімнатна квартира на Тверській-Ямській.

Шість років тому він купив будинок за містом за 100 км від Москви, неподалік Можайська. Будинок та ділянку у Підмосков'ї Валерій Борисович вибирав з донькою. Там у Гаркаліних 30 соток землі та одноповерховий, але дуже просторий будинок. Багато зелені, поряд ліс.

Нагадаємо, Гаркалін потрапив до лікарні з коронавірусом на початку жовтня. Хвороба протікала важко. Він був на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі ввели його в штучну кому. За день до смерті виявилося, що легені артисти вражені вщент, і шансів вижити у нього немає.

На думку ясновидющої Мирослави Коллавіні, потрапивши до реанімації, Гаркалін втратив інтерес до життя та не боровся. Вона пояснила це тим, що «актора кликала до себе його покійна дружина».

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Валерій Гаркалін встиг написати заповіт: кому дістанеться квартира актора в центрі Москви та заміський будинок

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