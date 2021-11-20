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Звали на той світ Ельдар Рязанов та дружина: ЗМІ розповіли, чому Валерій Гаркалін перестав боротися з хворобою

16:27 20 листопада 2021
Гаркалін

Народний артист Росії Валерій Гаркалін, якого не стало в ніч проти суботи, 20 листопада, пішов з життя наступного дня після дня народження свого улюбленого режисера Ельдара Рязанова.

Актор з діагнозом «коронавірусна інфекція» кілька тижнів перебував у реанімації.

Коли тільки Гаркалін потрапив у реанімацію, ясновидиця Мирослава Коллавіні повідомила, що вона побачила, як «артист втрачає інтерес до життя». За її словами, актора кликала до себе покійна дружина, передає «ЕГ».

Медіум стверджувала, що артист чує голос померлої жінки, яку дуже любив та кохає досі. Ця жінка трохи старша за нього, вона нібито звала Гаркаліна.

Відомо, що дружина артиста, педагог та актриса Катерина Гаркаліна, померла у 2009 році. Вони дуже любили одне одного. Валерій Гаркалін більше не одружився. Після смерті коханої дружини у Гаркаліна почалися проблеми зі здоров'ям. Він неодноразово потрапляв до лікарень Москви.

Нагадаємо, народний артист потрапив до московської лікарні «Комунарка», де лікують від коронавірусу, 2 жовтня. Він був на апараті штучної вентиляції легень. Хвороба протікала важко.

Причиною смерті Гаркаліна стала поліорганна недостатність та септичний шок — на тлі коронавірусу відмовили всі органи. Наприкінці жовтня його ввели у штучну кому. За день до смерті артисту хотіли зробити комп'ютерну томографію, але його стан був дуже важким. Прямо до палати доставили рентген-апарат, щоб зрозуміти, наскільки сильна поразка легенів. Виявилося, що легені вражені повністю. Тоді вже стало зрозуміло, що народний артист не має шансів вижити.

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