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Актор Валерій Гаркалін перебуває на межі смерті, — ЗМІ

16:11 30 жовтня 2021
Гаркалін

Стан російського актора Валерія Гаркаліна, який з початку жовтня перебуває у стаціонарі з коронавірусом, критичний. Артист задихається у реанімації, пише «Комсомольська правда».

Тиск у 67-річного народного артиста РФ впав до критичного рівня, при цьому його серце не витримує навантаження.

Лікарі призначають йому різні препарати, але вони помітного ефекту не приносять.

За інформацією видання, у Гаркаліна майже повністю вражені легені. Актор знаходиться у медикаментозній комі та підключений до апарату ЕКМО.

На тлі коронавірусу у Гаркаліна діагностували тромбоз вен на ногах. Щоб організм боровся із сепсисом, йому роблять переливання крові.

Нагадаємо, Гаркалін був ушпиталений на початку жовтня. Артиста було вакциновано влітку 2021 року російською вакциною «Супутник-V». Він перебував у групі ризику через вік та хронічні захворювання — він страждав на атеросклероз й свого часу переніс два інфаркти та клінічну смерть.

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