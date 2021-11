Розлучившись із бойфрендом, співачка Каміла Кабельйо пофарбувала волосся у зелений колір

Кубино-американська співачка Каміла Кабельйо розлучилася зі своїм бойфрендом — 23-річним канадським співаком Шоном Мендесом, з яким зустрічалася два роки. Після таких кардинальних змін у житті попзірка вирішила змінити імідж. 24-річна брюнетка здивувала фанатів, опублікувавши у себе в Instagram свої фото із волоссям світло-зеленого кольору.

Кабельйо здобула популярність після участі у телевізійному шоу The X Factor у 2012 році — виступаючи у складі гурту Fifth Harmony. У 2016 році Каміла залишила колектив. Її сольний сингл 2017 року Havana очолював чарти в багатьох країнах, включаючи Billboard Hot 100, а дебютний студійний альбом Camila (2018) був на першому місці в Billboard 200.

Стосунки Кабельйо з Мендесом, з яким вона у 2015 році випустила сингл «I Know What You Did Last Summer», а у 2019-му — сингл «Señorita», постійно були предметом суперечок. Стверджували, що вони прикидаються закоханими заради піару — хоча обидва стверджували, що їхній роман не є рекламним трюком. До роману з Камілою Шон зустрічався з моделлю Хейлі Болдуїн — нинішньою дружиною канадського співака Джастіна Бібера.

Шон та Каміла

Раніше «ФАКТИ» писали — Супермодель Ірина Шейк здивувала новою стрижкою та надто оригінальним вбранням.

Фото Instagram/Daily Mail

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter