«Била, виривала волосся»: Вікторія Сміюха поскаржилася на насильство з боку Слави Камінської

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха, яка спровокувала скандал розрізанням торта із зображенням колеги Слави Камінської, пояснила свій вчинок і вперше розповіла про те, що їй доводилося терпіти за 15 років роботи у колективі. Співачка шокувала зізнанням про булінг та насильство. З її слів, доходило і до рукоприкладства.

В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» Вікторія запевняє, що не збиралася образити екс-колегу, і торт справді був несподіваним подарунком. Але реакція Слави її не здивувала. Адже вона й раніше не втрачала нагоди, щоб пожартувати з Віки, підколювати і булити. Вікторія зізнається, що вона давно пробачила Славі все.

«Було таке, що людина емоційно не справлялася, і вона могла мене справді вдарити. Це було в автобусі. Я пам'ятаю колись запізнилася. Я лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Це було боляче фізично та морально» , — розповіла Віка каналу «Україна». За словами Сміюхи, були випадки, коли у бійці Слава вирвала їй шматок волосся.

Вікторія зізнається, що у колективі багато хто був на боці її колеги.

«Багато провокацій, інтриг було, а я не знала, як захиститись. Юра, наш продюсер, не міг зрозуміти, чому стільки проблем. Був період, коли мені сказали: «Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, тебе доведеться замінити», — зізналася співачка і додала, що однією з причин закриття гурту «НеАнгели» стали постійні конфлікти між його учасницями.

За словами Вікторії, після історії з тортом, у неї була неприємна розмова зі Славою, в якій та навіть загрожувала. Проте Віка не виключає, що спільні виступи з екс-колегою у них ще будуть.



*Стосунки Вікторії та Слави були далеко не ангельськими

Раніше Вікторія розповідала, через що у них зі Славою найчастіше виникали конфлікти.

Нагадаємо, продюсер Юрій Нікітін втомився від сварок між солістками та закрив проект. Після розпаду групи Слава та Віка зайнялися сольними кар'єрами та стали конкурентками.

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