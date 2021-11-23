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Мадонну звинуватили у пропаганді насильства, самогубств та експлуатації чужої праці

8:40 23 листопада 2021
Мадонна з ножем біля горла

63-річна американська співачка Мадонна розлютила користувачів мережі своїм постом в Instagram, у якому вона поділилася серією знімків. На одному з них вона позує разом з фотографом Стівеном Кляйном, з яким зробила фотосесію для журналу V. На фото Кляйн приставив до горла співачки великий ніж. У коментарях попзірку звинуватили у пропаганді насильства. «Такого не можна робити навіть жартома», «Цей образ принижує! Він прославляє насильство щодо жінок, а не підносить мистецтво», — писали в коментарях.

Декого обурила також зачіска співачки, яка зробила собі африканські кіски. Це визнали проявом «культурної апропріації» — присвоєння білими людьми чужих цінностей.

Ще одним приводом для обурення стали слова, які Мадонна залишила на підпису до фото. Вона написала, що члени її команди безплатно працювали над її останнім проєктом Madame X.

«Безплатно? Чому ви їм не заплатили? Не вистачає готівки чи як?», «Визначення експлуатації — люди працюють на тебе безплатно в ім'я мистецтва… Чому люди безплатно працюють на мультимільйонерку?».

Раніше Мадонну розкритикували за фото для журналу V, де вона постає в образі Мерилін Монро. У тому числі відтворює сцену смерті кінодіви, яку знайшли мертвою на ліжку. Вона померла від передозування барбітуратів, імовірно наклавши на себе руки. Критики заявили, що співачка «гламуризує» самогубство.

Раніше «ФАКТИ» писали — Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі.

Фото V/Instagram

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