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Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі

10:21 12 жовтня 2021
Мадонна

Американська співачка Мадонна, яка днями під час телеінтерв'ю вляглася на стіл і задерла спідницю, потрапила у незручне становище. Як пише видання Daily Mail, 63-річна попзірка виклала у себе в Instagram ряд фотографій, зроблених на її закритому концерті в одному з клубів в нью-йоркському районі Гарлем та після концерту. На цих фото Мадонна, як зазвичай, виглядає напрочуд моложавою.

Однак співачка не врахувала, що на виході з клубу її підстерегли не лише натовп фанатів, але й папараці. Шанувальники супроводжували зірку, співаючи її пісні. А фотографи зробили її реальні знімки без жодних фільтрів, що потрапили до мережі. На них чітко видно, що роки беруть своє і насправді співачка вже зовсім не та дівчинка, за яку себе видає.

Користувачі мережі обурилися тим, що Мадонна намагається приховати правду, редагуючи свої фотографії. «Навіщо ці фільтри? І так все знають, що вона вже немолода»,« Вічно молодим бути неможливо. Потрібно вміти гідно старіти»,« Реальне життя проти Instagram» - писали в коментарях.

Багато хто з фанатів вважав, що Мадонні нема чого соромитися своєї зовнішності та редагувати фотографій, оскільки мати такий вигляд в її віці — дай Боже кожному.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хлое Кардаш`ян розлючена через своє невідредаговане фото у бікіні, що просочилося до мережі.

фото Instagram

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