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Шоу-бізнес

63-річна Мадонна під час телеінтерв'ю вляглася на стіл і задерла спідницю — відео

19:03 8 жовтня 2021
Мадонна

63-річна Мадонна, яка нещодавно показала сексуальні фото з пилотягом, стала гостею популярного телешоу Джиммі Феллона The Tonight Show. Під час інтерв'ю співачка шокувала публіку та ведучого.

Заявивши, що творчі люди існують для того, щоб порушувати спокій, американська співачка несподівано встала зі свого крісла і вляглася прямо на стіл ведучого, прийнявши ефектну позу. Феллон зняв піджаки і спробував прикрити філейну частину зірки, примовляючи: «Припиніть це! … Я не знаю, що робити».

Після чого Мадонна встала і, повернувшись спиною до глядачів, задерла і без того коротку спідницю, блиснувши чорною спідньою білизною. А потім сіла на місце і продовжила розмову зі збентеженим Джиммі, почавши її з репліки: «Життя — це не тільки інтерв'ю з діточками. Хіба ти не хочеш поговорити з дорослим? Нумо поговорімо по-дорослому». Феллон запитав, чи гадає Мадонна, що вона зараз розмовляє з дорослим, на що та відповіла: «Не впевнена».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Мадонна вразила фанатів відео свого тренування на брусах.

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