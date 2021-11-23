«Кухар, покоївки, гувернантка та костюмер»: дружина мільйонера Камалія розповіла, без яких помічників не може обійтися

Співачка Камалія, яка відпочила влітку з сім'єю на Чернігівщині, зізналася, без яких помічників не може обійтися. Доглядати за великим будинком, городом, виховувати доньок їй допомагають кілька людей.

«На кухні кухар один. Дві покоївки, гувернантка та костюмер. Персонал із нами живе, але має окремий будинок», — розповіла співачка програмі «Зірковий шлях».

Багато хто працює в будинку Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура роками. А з деякими довелося попрощатися. Співачка каже, що терпіти не може неакуратності та недбалого ставлення до дітей.

«Ми люди охайні, гидливі. Там камера просто була. Людина не знала. Ганчірку, якою витирається на столі, вона взяла, у неї накапало на підлогу, і цією ж ганчіркою витерла з підлоги. А ще няня залишила дитину на ліжку в спальні, дитина ще була маленькою, 2 роки десь. І пішла. І дитина впала з ліжка і вибила собі 6 зубів. То був жах. Дитина вся у крові», — поділилася Камалія з каналом «Україна».

Співачка також розповіла, що своїх доньок Арабеллу та Мірабеллу планує відправити вчитися за кордон.

«У нас суперечки із Захуром щодо Великобританії. У них там ранок починається: шампанське, потім пішли коктейлі, потім коктейлі, що горять, потім горілка, віскі. Це все протягом дня гулянки. І вони просто лежать біля пабів. Для мене це трохи дико. Я не звикла до такого», — сказала Камалія.

Чоловік Камалії дає дочкам повну свободу у виборі професії.

«Вони самі мають вирішувати. Ось я хотів стати Раджем Капуром, а потім довелося керувати заводом. Моя старша дочка хотіла стати боллівудською зіркою. Вона навчалася акторській майстерності. Але не отримала візи. Тому що пакистанець батько незалежно від того, що він давно є британцем, індуси не дали їй візу. І після цього вона перейшла на свій бізнес. Є салон краси у Лондоні, туди королівська родина ходить, актори, актриси», — розповів Мохаммад Захур.

Для своїх коханих жінок мільйонер не шкодує грошей. У травні Камалія закотила яскраве свято щодо свого дня народження.

Фото Instagram.com/kamaliyaofficial

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