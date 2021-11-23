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Шоу-бізнес

52-річна супермодель вразила фанатів серією сексуальних знімків

21:02 23 листопада 2021
Гелена Крістенсен

Знаменита данська супермодель Гелена Крістенсен знялася в сексуальних образах, опублікувавши фото в Instagram та в черговий раз вразивши шанувальників своїм молодим виглядом.

52-річна Гелена позувала у сукні-комбінації з чорного мережива, у білих штанах та блузці, а також у трусиках та сорочці, одягненій на голе тіло.

«Така гарна та елегантна! Гелено, ти зараз маєш кращий вигляд, ніж будь-коли», «Яка ви красуня, Гелена! Видно не тільки вашу зовнішню вроду, яка помітна всім, але також так яскраво просвічує внутрішня», «Серед моря зірок, які мають вигляд гумових ляльок з їхніми накачаними губами та ботоксом, ви — ковток свіжого повітря. Приголомшлива природна краса…» , — писали у коментарях.

Гелена, яка завоювала колись титул «Міс Данія 1986», входила в так звану «чудову сімку» супермоделей 1990-х років — поряд з Клаудією Шиффер, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Ель Макферсон, Ліндою Евангелістою та Крісті Терлінгтон. На піку своєї кар'єри вона зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо, який молодший за неї на шість років. Офіційно Хелена жодного разу не була заміжня. Має 21-річного сина Мінгуса від американського актора Нормана Рідуса, який зараз одружений з актрисою Діаною Крюгер, разом з якою виховує однорічну дочку.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Крістенсен порівняла свої нові знімки з фото 31-річної давності та вирішила, що тепер має кращий вигляд.

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