Серіал «Поклик пекла» обійшов «Гру в кальмара» і став найпопулярнішим на Netflix

Телесеріал «Гра в кальмара» поступився місцем найпопулярнішого проєкту на платформі Netflix іншому південнокорейському серіалу — під назвою «Поклик пекла». Як повідомляє видання The Guardian, шестисерійний хорор від режисера Йон Сан Хо очолив топ переглядів Netflix більш ніж у 80 країнах світу за 24 години після прем'єри.

За сюжетом серіалу, на Землі з'являються демони, що полюють на грішників, які сповіщені про час своєї смерті, і забирають їх у пекло. Це викликає серед людей спалах масової істерії та релігійного фанатизму.

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