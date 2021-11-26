Син засновника Playboy та зірка «Гаррі Поттера» стануть батьками близнюків

Син засновника Playboy Купер Хефнер та його 31-річна дружина, британська актриса Скарлетт Бірн, оголосили про те, що незабаром стануть батьками близнюків. Подружжя вже має дочку Бетсі Роуз. Вона народилася у серпні 2020 року.

Хефнер і Бірн, яка виконала роль Пенсі Паркінсон у фільмах про Гаррі Поттера, а також знімалася в телесеріалах «Щоденники вампіра» і «Небеса, що звалилися», оголосили про заручини у 2015 році, а офіційно одружилися у листопаді 2019-го.

30-річний бізнесмен Купер — син Г'ю Хефнера від другого шлюбу з моделлю Кімберлі Конрад. Крім Купера, у Г'ю, який був офіційно одружений тричі і помер у 2017 році, є ще троє дітей — дочка та двоє синів.

У лютому 2017 року Бірн знялася оголеною у фотосесії для журналу Playboy.

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