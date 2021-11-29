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Шоу-бізнес

35-річна Ліндсі Лоан оголосила про заручини

7:55 29 листопада 2021
Ліндсі Лохан з нареченим

35-річна американська актриса та співачка Ліндсі Лоан, зірка фільмів «Погані дівчиська», «Шалена п'ятниця», «Крута Джорджія», оголосила про заручини з фінансистом із Дубая Бадером Шамасом. І показала фото з нареченим у Instagram, підписавши пост: «Моє кохання. Моє життя. Моя сім'я. Моє майбутнє».

Останні сім років Лоан, кар'єра якої сильно постраждала через пристрасть актриси до алкоголю та наркотиків, проживає в Дубаї. Ліндсі та Бадер зустрічаються вже близько двох років.

Це буде перший шлюб зірки. Раніше вона була у стосунках з актором Вілмером Вальдеррамою, зустрічалася зі спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном, а також з діджеєм Самантою Ронсон. У 2016 році нареченим Ліндсі став російський мільйонер Єгор Тарабасов, який мешкає у Лондоні. Вони розлучилися в середині 2017 року, коли Лоан звинуватила Єгора у жорстокому поводженні, а він її — у крадіжці його речей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка «Сутінків» Крістен Стюарт оголосила про свої заручини з жінкою.

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