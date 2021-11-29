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Акторка Еллен Пейдж, яка стала чоловіком, знялася оголеною до пояса, показавши накачаний прес

19:32 29 листопада 2021
Еліот Пейдж

Канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж, раніше відомий шанувальникам кіно, як Еллен Пейдж, опублікував в Instagram нове фото з оголеним торсом, показавши накачаний живіт — начебто для перевірки нового iPhone. «О, добре, мій новий телефон працює», — підписав 34-річний Елліот своє селфі перед дзеркалом.

Фанати в коментарях відразу почали писати про те, як сексуально виглядає Пейдж, який переніс операцію з видалення молочних залоз.

Елліот відомий як Еллен за фільмами «Джуно», «Початок», двох частинах франшизи «Люди Ікс». Він зробив камінг-аут як чоловік-трансгендер у грудні 2020 року.

За оцінкою журналу Dazed, Елліот Пейдж є зараз найвідомішим трансчоловіком у світі. У березні 2021 року Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці журналу Time. В інтерв'ю виданню він розповів про видалення жіночих грудей і заявив, що це повністю змінило його життя, оскільки він уперше відчув себе комфортно у власному тілі. Пейдж дав ще ряд інтерв'ю, в яких розповів, як став Еліотом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кінозірка Джеймі Лі Кертіс показала свою доньку-трансгендера.

Фото Instagram

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