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Кривава травма: 10-річна дочка Девіда Бекхема вкусила його за ніс — фото

14:02 30 листопада 2021
Девід Бекхем з донькою

Колишній англійський футболіст Девід Бекхем показав у Instagram травму, яку йому завдала рідна дочка — десятирічна Харпер. Вона вкусила батька за ніс, коли він її лоскотав.

«Візьміть на замітку — коли лоскочете дочку, не тримайте носа біля її рота», — жартівливо написав 46-річний ексспортсмен, демонструючи криваві подряпини.

Харпер — молодша з чотирьох дітей Девіда та його дружини Вікторії — дизайнера та колишньої співачки. У пари є ще троє синів — 22-річний Бруклін, 19-річний Ромео та 16-річний Круз.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Бруклін Бекхем показав свою наречену голою в Instagram.

Фото Instagram

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