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Не могла рухати рукою та ногою: стало відомо, як Олександр Градський врятував життя Алли Пугачової

14:06 30 листопада 2021
Олександр Градський

Композитор і співак Олександр Градський, який помер у ніч проте 28 листопада, свого часу врятував співачку Аллу Пугачову, якій стало погано на вечірці.

Як пише «Газета.ру», про цей випадок згадав телеведучий Андрій Малахов під час шоу.

«Їй було колись дуже погано. Ми сиділи, була велика п'янка. Їй стало недобре. Вона не могла рухати рукою та ногою. Півтори години я сидів на підлозі, а голова її лежала на моїй нозі. Півтори години не могла приїхати «швидка» , — згадував в одному зі своїх інтерв'ю композитор.

Олександр Градський казав, що у лікарні спершу не повірили, що їхня пацієнтка — саме Пугачова.

Прощання з музикантом відбудеться у середу, 1 грудня. Громадянська панахида відбудеться у театрі «Градський Хол» з 10:00 до 12:00. Олександра Градського поховають на Ваганьківському цвинтарі о 13:30.

Хоча раніше росЗМІ повідомляли, що музикант хотів, щоб його поховали на Кузьминському цвинтарі, поряд із батьками. Стверджувалося, що такою була воля покійного.

Фото Олександра Градського із соціальних мереж.

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