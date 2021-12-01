«Там така ситуація»: Тоня Матвієнко прокоментувала розлучення батьків

Співачка та актриса Антоніна Матвієнко спокійно ставиться до розлучення батьків — Ніни Матвієнко та Петра Гончара. На думку молодшої Матвієнко, батьки після стількох років спільного життя заслужили право пожити окремо. Про це Антоніна заявила в ефірі програми «Зірковий шлях».

«Все-таки прожили разом понад 40 років, виростили трьох дітей. Нехай поживуть одні… Якщо їм спокійніше один без одного, то це краще, ніж коли виникають сварки, дратування один від одного. Люди можуть побути наодинці, пожити для себе», — пояснює Антоніна.

Раніше стало відомо, що Ніна Матвієнко та Петро Гончар не збираються офіційно розлучатися, а просто планують жити окремо. Гончар живе на дачі, а Ніна Матвієнко — у будинку разом із дочкою Тонею та зятем Арсеном Мірзояном. Молодше покоління купило квартиру і в майбутньому, можливо, переїде туди, але поки що новосілля — у дуже віддалених планах.

«Квартиру купили, але ремонт там ще не робили», — розповідає Мірзоян. Тоня Матвієнко уточнила, що і документів на житло вони наразі не отримали. «Там така ситуація. Це новобуд. Документально нам ще житло офіційно не віддали», — наголосила співачка.

Нагадаємо, навесні 2021 року Тоня Матвієнко привітала батьків із золотим весіллям — сімейному союзу виповнилося 50 років. Ніна Матвієнко та Петро Гончар одружилися у березні 1971 року, а зустрілися вперше на Щедрий вечір коли Матвієнко прийшла в гості до народного майстра Івана Гончара і там побачила сина легендарного фольклориста.

Фото tonya_matvienko/Instagram

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