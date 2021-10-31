«Ніякого толку в домі»: Ніна Матвієнко більше не живе разом із чоловіком

Відома українська співачка Ніна Матвієнко, яка виступала на святковому концерті у День Незалежності України, розповіла про складні стосунки з чоловіком. За її словами, вона більше не живе зі своїм чоловіком Петром Гончаром. Артистка попросила коханого «покинути її». Про це вона розповіла в ефірі програми «Позаочі».

«Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що він ще має своє життя, яке він обрав. Не було жодного скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в домі», — заявила артистка.

Подружжя вже 50 років перебуває у шлюбі. У відвертому інтерв'ю співачка розповіла про складний період у їхніх стосунках. Тепер вона та її чоловік живуть окремо. Матвієнко живе в будинку разом із Тонею та Арсеном Мірзояном, а Петро Гончар — на дачі, що за 60 кілометрів від Києва.

«Я сказала йому: „Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана чи ще щось. Говори про мене, що хочеш“. І всі кажуть тепер, що він мене покинув» , — додала вона.

Матвієнко зізналася, що більше не хотіла забезпечувати сім'ю та чоловіка. Тому в літньому віці вона вирішила зняти з себе цей тягар.

«Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно мені на старість? У нього ніколи не було грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його провина. Його батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча водночас був комуністом, у нього забрали партійний квиток і потім, куди б мій чоловік не йшов, дивилися досьє: по суті, синові далі не було дороги через те, що сталося з батьком» , — розповіла співачка.

За словами Матвієнко, відсутність зарплати у чоловіка не впливала на їхні стосунки. Тому що спочатку вона думала, що щастя — це лише чоловік та діти.

«Але чоловік це коли ви поєднуєте свою роботу, коли він може тебе замінити. А він кілька разів дуже підводив мене. У мене всередині щось обривалося. Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а чоловік мене наздоганяє і каже: „Я не сидітиму з дітьми. Вони хворіють, ти сиди з ними сама“. За те, що я не прийшла на той концерт, 16 років була невиїзною за кордон» , — каже артистка.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий український співак DZIDZIO прокоментував чутки про те, що приводом для його розлучення з дружиною стало захоплення партнеркою по сцені Олею Цибульською.

Фото: Instagram Тоні Матвієнко

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