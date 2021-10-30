«Помітив її на концерті»: DZIDZIO розповів правду про свої стосунки з Олею Цибульською

Після розлучення популярного співака DZIDZIO, а особливо висловлювань його колишньої дружини Славії, багато українців почали всерйоз думати про те, що приводом для розпаду пари стало романтичне захоплення Михайла Хоми партнеркою по сцені Олею Цибульською. Під час інтерв'ю на YouTube-каналі «Балючі теми» артист вирішив розставити усі крапки над «i».

За його словами, Оля для нього завжди була професійною людиною і колегою.

«Оля для мене — це професійна людина, яка дуже багато перейшла… Вона перейшла так багато в Києві шляху, що коли я приїхав DZIDZIO на М1 дивлюся це Оля: «Оля! Ти мене не впізнаєш? Це я!» — каже він.

За словами артиста, вони познайомилися під час концерту.

«Ми не вчились разом. Я помітив її, як вона співала на концерті і підійшов до батьків. Кажу: «Це ваша дочка? Вона так гарно виступає. Куди вона буде поступати?» — каже DZIDZIO.

За його словами вона спочатку не збиралася пов’язувати своє життя з естрадою, але він порадив їй обрати цей шлях.

«Вона за це не жаліє. Вона цілий час мені за це дякує!» — каже співак.

За словами DZIDZIO, він ніяк не допомагав Цибульській у її кар’єрі співачки.

«Вона створювала сама себе. Вона стільки багато працює», — каже артист.

Як писали «ФАКТИ», раніше Цибульська, котра нещодавно опублікувала фото з курорту, вирішила налякати своїх шанувальників перевтіленням разом із колегою Віталієм Козловським. Процес перетворення з красуні на «страховисько» Оля показала в сторіз свого Instagram.

Фото: Instagram DZIDZIO

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter