«Люблю все, що страшно, токсично, аб'юзивно»: Мішина натякнула на причину розриву з Еллертом

Акторка Ксенія Мішина, яка розкрила правду про справжні стосунки з гумористом Олександром Еллертом, зробила несподівану заяву про характер цих відносин.

У розмові з Олексієм Дурнєвим вона натякнула, що Еллерт був аб'юзером, і хоча вона сама не проти такого роману, але виявилася не готовою витримувати цей стиль поведінки тривалий час.

«Я дуже люблю все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб'юзивно — все це люблю. На певний час. Потім все», — з посмішкою зізналася «Холостячка».

За її словами, романтичні сюрпризи Еллерта з вертольотом та свічками з нею вже не працюють.

Довідково: аб'юзер — людина, яка чинить насильство над своєю жертвою. Як правило, ґвалтівник добре знається на людях і знає, як на них впливати і краще пригнічувати.

Нагадаємо, у 18 років Мішина страждала від панічних атак, високого тиску та апатії. Після обстежень вона опинилася у психіатричній лікарні, де працювала з психотерапевтом.

Фото СТБ

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