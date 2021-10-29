«Ми не разом»: Ксенія Мішина розкрила правду про стосунки з Еллертом

Акторка Ксенія Мішина, яка нібито помирилася з Олександром Еллертом після сварки, розкрила правду про їхні справжні стосунки та розвіяла всі чутки. Відповідаючи на запитання Інстаграм-сторіс, вона виділила найпопулярніше: «Які у вас стосунки з Еллертом?».

Уникати відповіді Мішина не стала і прямо відповіла: «У нас немає жодних стосунків. Ми не разом».

Раніше Еллерт, ухиляючись від питання про стосунки з Мішиною, коротко прокоментував: «Лайкаю її фото».

Нагадаємо, Ксенія Мішина була учасницею шоу «Холостячка», у фіналі вона обрала Еллерта. Перший час, доки шоу не показали в ефірі, вони приховували стосунки. А потім оголосили, що мешкають разом і серйозно хочуть створити сім'ю. Вони ділилися спільними фото та відео в Мережі. Але невдовзі Ксенія оголосила про розрив. Шанувальники пари шукали «докази кохання» і мирили їх у Мережі. Схоже, все виявилося набагато реалістичнішим.

Наразі свою долю на шоу «Холостячка» шукає Злата Огнєвіч.

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