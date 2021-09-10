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«Лайкаю» її фотки «: Еллерт розповів, у яких він стосунках з Мішиною

12:31 10 вересня 2021
Олександр Еллерт

Після розриву з «холостячкою» Ксенією Мішиною її обранець Олександр Еллерт комунікує з актрисою лише у соціальних мережах, «лайкючи» її пости в Instagram, а також дарує їй квіти у «промислових» обсягах.

Про це Еллерт розповів Славі Дьоміну, відповівши на «29 запитань від Люкс ФМ» .

Ведучий поцікавився, який типаж дівчат подобається співрозмовникові. «Мені останнім часом жодний типаж дівчини, крім однієї, не подобається», — відповів Олександр, після чого вони «плавно» перейшли до його стосунків з Ксенією Мішиною.

«Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродує. Ось у таких ми відносинах», — зізнався Олександр. Правда, не став відповідати на пряме запитання про букет «у повен зріст», який прислали актрисі, сказавши: «Нехай це буде інтригою».

Стосовно його спілкування з Мішиною, то зараз воно зведене лише до реакції у соцмережах. «Лайкаю її фотки, підписаний на неї», — каже Олександр. За його словами, Ксенія Мішина теж якось реагувала на його пости.

«А на свіжі?» — запитав Слава Дьомін. «Відчепись!» — коротко відповів Олександр Еллерт.

До речі, нещодавно у мережу виклали відео з аеропорту, на яких фігурувала пара, дуже схожа на Еллерта і Мішину. Шанувальники впевнені, що вони знову разом, але «шифруються».

Фото Олександра Еллерт з соцмереж.

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