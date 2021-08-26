Мішина і Еллерт знову разом? Парочку заскочили перед вильотом у відпустку

Невдовзі після того, як Олександр Еллерт, якого спочатку вибрала, а потім кинула екс-«холостячка» Ксенія Мішина, опублікував відео з привітаннями на адресу підступної коханої, яке дуже здивувало шанувальників, у мережі з'явився ще один загадковий ролик.

Якщо ці кадри правдиві, то сценарист «Кварталу 95» і актриса, схоже, помирилися і знову намагаються налагодити стосунки. На відео у TikTok показана пара, що стоїть спинами до камери. І вони нібито дуже нагадують Олександра та Ксенію.

Парочку застукали у аеропорту.

У той же час Мішина, яка відпочиває на Кіпрі, наразі активно ділиться фотографіями і відео з відпочинку, на яких немає навіть натяку на те, що поруч з нею знаходиться Еллерт.

Тому деякі розлючені прихильники вважають, що парочка знову намагається їх «надути» і вимагають показати Еллерта — адже все одно Ксенія і Олександр не вміють «шифруватися».

Нагадаємо, що у середині липня Мішина розмістила у мережі пост, в якому заявила про розрив стосунків з Олександром. Причину Ксенія уточнювати не стала.

Фото зі сторінки Олександра Еллерта у соціальних мережах.

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