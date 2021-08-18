Еллерт виклав дивне відео з Мішиною до річниці їхнього знайомства

Олександр Еллерт, з яким розлучилася екс- «холостячка» Ксенія Мішина, виклав у мережу відео, неабияк спантеличивши фоловерів.

«З річницею, кохана», — коментує відео, викладене в Instagram Олексадр, тегнувший Ксенію. У ролику використані кадри, зняті у той час, коли Еллерт і Мішина були разом.

Шанувальники пари, які спочатку довго не вірили тому, що Мішина і Еллерт розлучилися, зажадали «пояснювальну» бригаду, не зрозумівши, що відбувається.

Були й ті, хто подумав, що пара знову разом.

Може, саме у цьому і полягала вся інтрига? А може Олександр зробив ролик до річниці їхнього знайомства? Адже в одному з інтерв'ю Ксенія казала, що вони познайомилися у серпні 2020 року, хоча Олександр стверджував, що це сталося ще у березні. Так вони під час одного інтерв'ю відповідали на запитання про дату їхнього знайомства, не знаючи, що напише партнер.

Фото - скріншот.

Тим часом Мішина похвалилася величезним букетом квітів, який у неї в гримерці залишив невідомий шанувальник — вона виклала у мережу фото, на якому показала гарні червоні троянди.

Фото зі сторінки Олександра Еллерта у соціальних мережах.

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