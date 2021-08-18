У Ксенії Мішиної з'явився таємний шанувальник

У Ксенії Мішиної, яка розлучилася з Олександром Еллертом, з'явився таємний шанувальник. Невідомий прихильник подарував акторці розкішний букет червоних троянд. Оберемок квітів Ксенія виявила у своїй гримерці. Хто залишив букет для акторки, залишається загадкою для неї самої.

Про це Ксенія розповіла в Інстаграм і показала в сторіс величезний букет.

Причини розставання з Еллертом Ксенія не називає. У своїх публікаціях вона міркує про самодостатність і жіночність.

Нещодавно вона з'явилася на публіці з новим супутником. На червоному хіднику Одеського кінофестивалю Мішина дефілювала під руку з актором Артемієм Єгоровим.

фото Instagram.com/misha.k.ua

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