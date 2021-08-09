Залишився без контролю Мішиної: Еллерт несподівано потрапив на «кастинг Вудмана»

Поки екс-«холостячка» Ксенія Мішина, яка покинула Олександра Еллерта, міркує про самотність, її обранець вже теж з приставкою «екс» відправився на зйомки, згадавши про кастинг Вудмана — Woodman вважається однією з найвпливовіших фігур у порноіндустрії.

У сторіз в Instagram Олександр Еллерт розповів, що приятель запропонував йому знятися у «прикольному кліпі». Погодившись, він відправився «на точку» через «ліси та поля», а приїхавши на місце побачив будинок. «Це більше схоже на кастинг Вудмана. Може бути, мені краще втікти звідси?» — казав сумніваючися Еллерт.

І пізніше його підозри «підтвердилися». «Я був абсолютно правий. Це — кастинг Вудмана», — сміючися розповідав Еллерт та показував, що коїлося за парканом згаданого ним будинку, тегнув sedrik. live — поета і музиканта Сергія Локшина (Седріка).

Там дійсно йшли зйомки, але судячи з кадрів, які оприлюднив Олександр, порно там і не «пахло». Зате був веселий «двіж».

Так, під час однієї зі сцен в невеликому басейні дівчата виконували номер з синхронного плавання, а разом з ними плескався головний герой у смугастому трико і у капелюсі.

Раніше Олександр показав «свою улюблену шмоточницю» — так він назвав 13-річну доньку, з якою вирушив відпочивати на природу.

Фото Олександра Еллерта із соціальних мереж.

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