А що, як доля дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою? — Злата Огнєвіч
Зйомки тривали всі літні місяці. На відміну від минулого сезону, команда проєкту не була вже пов'язана карантинними умовами. Тому в нинішньому сезоні учасники шоу будуть багато подорожувати не тільки по Україні, але і далеко за її межами. Фінал проєкту теж знімався за кордоном. Традиційно ведучим і першим радником головної героїні став Григорій Решетник. Над проєктом працювала команда, яка була задіяна в «Холостяку».
На першій вечірці боротися за увагу Злати будуть 25 учасників, з-поміж яких холостячці доведеться обрати того єдиного. До показу заплановано 12 випусків. Кожен буде завершуватися постшоу «Як вийти заміж?». В середині грудня відбудеться фінальний епізод і стане зрозуміло, чи разом пара, створена на проєкті.
За умовами шоу, ніхто знімальної групи не має права розголошувати деталі. Зрозуміло, не говорить про них і сама Злата. Хоча з того, як виблискують її очі, можна припустити, що вона все-таки зустріла свою любов.
«Сумнівалася, чи зможу забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям»
- Злата, що виявилося для вас найскладнішим за час проекту?
- Найскладніше — це графік. Наприклад, перша вечірка тривала довше тридцяти годин! Але, зізнаюся, жертвування сном і звичним ритмом життя коштували того, що я прийшла на «холостячки».
- Чи довго роздумували, приймаючи рішення шукати любов на реаліті?
- Коли мені надійшла пропозиція від СТБ стати головною героїнею «Холостячки», я попросила дати час, щоб все обдумати. Чесно кажучи, сумніви були. Адже, присвятивши три місяці тільки проекту, я змушена була на якийсь період залишити повноцінну концертну і творчу діяльність. До того ж під час моєї відсутності торкнулося б і команди, постійної зайнятості моїх колег. Але хлопці мене підтримали, за що я їм дуже вдячна.
- І все ж, хто найбільше вплинув на ваше рішення?
- Це було тільки моє рішення. Підтримка команди лише підкріпила впевненість в тому, що все роблю правильно. Просто я задумалася над тим, що вже більше року одна, часу на знайомства і побачення практично немає. А що, якщо доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою? І я вирішила довіритися долі і знакам, які подавала Всесвіт. Дійсно повірила, що на проекті зможу зустріти свою людину і полюбити (посміхається).
- Чи дивилися попередній сезон «Холостячки» з Ксенією Мішиной?
- Мені він дуже сподобався! Вважаю цю дівчину неймовірно красивою і талановитою. Мені як жінці було цікаво спостерігати за тим, як інша жінка вибирає собі чоловіка і будує з ним відносини.
- Що найбільше вас турбувало, коли погодилися брати участь в реаліті?
- Єдиний момент, який мене турбував перед стартом проекту, — чи зможу при спілкуванні з учасниками забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям. Але зараз вже можу з упевненістю сказати, що у мене це вийшло. В середині зйомок я якось зловила себе на думці: навіть не помічаю, що крім мене і чоловіка на побаченні присутній знімальна група. Це дивовижний досвід.
Звичайно, дуже турбувало, що на якийсь час доведеться відкласти концерти, зйомки, творчі питання і роботу в студії. Але навіть під час участі в «холостячки» мені вдалося записати саундтрек до фільму «Пульс» і новому костюмований серіалу «Кава з кардамоном». Чи не зупинялася і активна робота над моїм новим синглом. Результат вже можна буде оцінити цієї осені. Просто те, що я роблю, мене шалено надихає. І, повірте, це того варте! Зараз я наповнена і усвідомлено підходжу до життя як жінка.
«Моя давня мрія здійснилася на першому ж побаченні»
- Значить, не було моменту, коли ви пошкодували про те, що прийшли на проект?
- Жодного разу не розкаялася в своєму рішенні. Проект подарував мені безцінний досвід.
- Пам'ятайте найперший день на проекті?
- Звісно. Перші яскраві враження я випробувала на вечірці-знайомстві з чоловіками. У мені вирували емоції, які просто неможливо передати словами. Уже тоді переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Раніше в моєму житті не траплялося нічого подібного. Кожне знайомство було особливим і неповторним. Всі чоловіки постаралися мене вразити — турботою, подарунками, ефектною появою. Вони прочитали мої інтерв'ю і біографію, дізналися, чим живу, що люблю. Дуже добре відчувала, як чоловіки хвилюються, бачила, як тремтять у них руки. Їх переживання доводили, що для них, як і для мене, все відбувається по-справжньому. І мені хотілося підтримати кожного з них, щоб нам всім було легше це прожити.
- Що на проекті запам'яталося найбільше?
- Не хочу розкривати всіх карт, але поділюся потаємним: тут здійснилася моя давня мрія. Причому сталося це на першому ж побаченні. Я давно жила з думкою зробити це, але не було можливості реалізувати своє бажання. І нарешті все сталося!
- Кажуть, найскладніший етап в подібних реаліті — розставання з учасниками.
- Це правда. Неймовірно складно було прощатися, підбирати правильні слова, щоб не поранити людину, якій я в той момент говорила «ні». Незважаючи на те що кожен етап проекту був наповнений нашими емоціями, під час церемоній троянд я прислухалася тільки до свого внутрішнього голосу і робила вибір, керуючись виключно серцем.
«Неприємні ситуації траплялися, не приховую»
- Довелося міняти свою манеру поведінки?
- Згадуючи досвід попередніх відносин, можу сказати, що раніше я не давала можливості чоловікові проявити себе. Була досить-таки категоричній в судженнях і вчинках. Тепер розумію свої помилки. Можу сказати, що абсолютно не властива мені лінія поведінки полягала в м'якості, терпінні, бажанні відкрити чоловіка і дізнатися його. Я дивувалася, що раніше не помічала за собою подібного. Завдяки проекту «Холостячка» відкрила в собі абсолютно нові сторони жіночності, навчилася повністю підкорятися покликом серця, забуваючи про умовності. Вони не мають ніякого значення. Дуже важливо слухати тільки себе.
- Можете назвати побачення, яке вас вразило?
- Кожне побачення особливе. Я не переставала захоплюватися і дивуватися кожен день. Виділити якусь одну просто неможливо.
- Були чоловіки, які відверто вас дратували?
- Щоб хтось прямо дратував — такого не було. Але неприємні ситуації траплялися, не приховую …
- Який чоловік може підкорити ваше серце?
- Найголовніше для мене — щирість. Хочу, щоб чоловік поруч зі мною завжди залишався собою. У партнері ціную інтелект і почуття гумору. Звичайно, так приємно відчувати турботу, увагу, підтримку, я скучила за романтичним вчинків. Важливо, щоб нам було про що поговорити і помовчати. Знаєте, душевна близькість має величезне значення.
- Чи вдалося це комусь із учасників?
- Чоловіки надихали і підкорювали мене неодноразово (посміхається). А ось трапилася любов, дізнаєтеся зовсім скоро.
Фото каналу СТБ
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