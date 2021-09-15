На каналі СТБ починається показ другого сезону реаліті-шоу «Холостячка». Після минулорічного успіху проєкту за участю актриси Ксенії Мішиної продюсери зважилися на продовження роботи над форматом. Пошуки нової героїні романтичного реаліті тривали кілька місяців, і на початку літа стало відомо, що згоду на участь дала популярна співачка Злата Огнєвіч Зйомки тривали всі літні місяці. На відміну від минулого сезону, команда проєкту не була вже пов'язана карантинними умовами. Тому в нинішньому сезоні учасники шоу будуть багато подорожувати не тільки по Україні, але і далеко за її межами. Фінал проєкту теж знімався за кордоном. Традиційно ведучим і першим радником головної героїні став Григорій Решетник. Над проєктом працювала команда, яка була задіяна в «Холостяку». На першій вечірці боротися за увагу Злати будуть 25 учасників, з-поміж яких холостячці доведеться обрати того єдиного. До показу заплановано 12 випусків. Кожен буде завершуватися постшоу «Як вийти заміж?». В середині грудня відбудеться фінальний епізод і стане зрозуміло, чи разом пара, створена на проєкті. За умовами шоу, ніхто знімальної групи не має права розголошувати деталі. Зрозуміло, не говорить про них і сама Злата. Хоча з того, як виблискують її очі, можна припустити, що вона все-таки зустріла свою любов.

«Сумнівалася, чи зможу забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям»

- Злата, що виявилося для вас найскладнішим за час проекту?

- Найскладніше — це графік. Наприклад, перша вечірка тривала довше тридцяти годин! Але, зізнаюся, жертвування сном і звичним ритмом життя коштували того, що я прийшла на «холостячки».

- Чи довго роздумували, приймаючи рішення шукати любов на реаліті?

- Коли мені надійшла пропозиція від СТБ стати головною героїнею «Холостячки», я попросила дати час, щоб все обдумати. Чесно кажучи, сумніви були. Адже, присвятивши три місяці тільки проекту, я змушена була на якийсь період залишити повноцінну концертну і творчу діяльність. До того ж під час моєї відсутності торкнулося б і команди, постійної зайнятості моїх колег. Але хлопці мене підтримали, за що я їм дуже вдячна.

- І все ж, хто найбільше вплинув на ваше рішення?

- Це було тільки моє рішення. Підтримка команди лише підкріпила впевненість в тому, що все роблю правильно. Просто я задумалася над тим, що вже більше року одна, часу на знайомства і побачення практично немає. А що, якщо доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою? І я вирішила довіритися долі і знакам, які подавала Всесвіт. Дійсно повірила, що на проекті зможу зустріти свою людину і полюбити (посміхається).

- Чи дивилися попередній сезон «Холостячки» з Ксенією Мішиной?

- Мені він дуже сподобався! Вважаю цю дівчину неймовірно красивою і талановитою. Мені як жінці було цікаво спостерігати за тим, як інша жінка вибирає собі чоловіка і будує з ним відносини.

- Що найбільше вас турбувало, коли погодилися брати участь в реаліті?

- Єдиний момент, який мене турбував перед стартом проекту, — чи зможу при спілкуванні з учасниками забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям. Але зараз вже можу з упевненістю сказати, що у мене це вийшло. В середині зйомок я якось зловила себе на думці: навіть не помічаю, що крім мене і чоловіка на побаченні присутній знімальна група. Це дивовижний досвід.

Звичайно, дуже турбувало, що на якийсь час доведеться відкласти концерти, зйомки, творчі питання і роботу в студії. Але навіть під час участі в «холостячки» мені вдалося записати саундтрек до фільму «Пульс» і новому костюмований серіалу «Кава з кардамоном». Чи не зупинялася і активна робота над моїм новим синглом. Результат вже можна буде оцінити цієї осені. Просто те, що я роблю, мене шалено надихає. І, повірте, це того варте! Зараз я наповнена і усвідомлено підходжу до життя як жінка.

«Моя давня мрія здійснилася на першому ж побаченні»

- Значить, не було моменту, коли ви пошкодували про те, що прийшли на проект?

- Жодного разу не розкаялася в своєму рішенні. Проект подарував мені безцінний досвід.

- Пам'ятайте найперший день на проекті?

- Звісно. Перші яскраві враження я випробувала на вечірці-знайомстві з чоловіками. У мені вирували емоції, які просто неможливо передати словами. Уже тоді переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Раніше в моєму житті не траплялося нічого подібного. Кожне знайомство було особливим і неповторним. Всі чоловіки постаралися мене вразити — турботою, подарунками, ефектною появою. Вони прочитали мої інтерв'ю і біографію, дізналися, чим живу, що люблю. Дуже добре відчувала, як чоловіки хвилюються, бачила, як тремтять у них руки. Їх переживання доводили, що для них, як і для мене, все відбувається по-справжньому. І мені хотілося підтримати кожного з них, щоб нам всім було легше це прожити.

- Що на проекті запам'яталося найбільше?

- Не хочу розкривати всіх карт, але поділюся потаємним: тут здійснилася моя давня мрія. Причому сталося це на першому ж побаченні. Я давно жила з думкою зробити це, але не було можливості реалізувати своє бажання. І нарешті все сталося!

- Кажуть, найскладніший етап в подібних реаліті — розставання з учасниками.

- Це правда. Неймовірно складно було прощатися, підбирати правильні слова, щоб не поранити людину, якій я в той момент говорила «ні». Незважаючи на те що кожен етап проекту був наповнений нашими емоціями, під час церемоній троянд я прислухалася тільки до свого внутрішнього голосу і робила вибір, керуючись виключно серцем.

«Неприємні ситуації траплялися, не приховую»

- Довелося міняти свою манеру поведінки?

- Згадуючи досвід попередніх відносин, можу сказати, що раніше я не давала можливості чоловікові проявити себе. Була досить-таки категоричній в судженнях і вчинках. Тепер розумію свої помилки. Можу сказати, що абсолютно не властива мені лінія поведінки полягала в м'якості, терпінні, бажанні відкрити чоловіка і дізнатися його. Я дивувалася, що раніше не помічала за собою подібного. Завдяки проекту «Холостячка» відкрила в собі абсолютно нові сторони жіночності, навчилася повністю підкорятися покликом серця, забуваючи про умовності. Вони не мають ніякого значення. Дуже важливо слухати тільки себе.

- Можете назвати побачення, яке вас вразило?

- Кожне побачення особливе. Я не переставала захоплюватися і дивуватися кожен день. Виділити якусь одну просто неможливо.

- Були чоловіки, які відверто вас дратували?

- Щоб хтось прямо дратував — такого не було. Але неприємні ситуації траплялися, не приховую …

- Який чоловік може підкорити ваше серце?

- Найголовніше для мене — щирість. Хочу, щоб чоловік поруч зі мною завжди залишався собою. У партнері ціную інтелект і почуття гумору. Звичайно, так приємно відчувати турботу, увагу, підтримку, я скучила за романтичним вчинків. Важливо, щоб нам було про що поговорити і помовчати. Знаєте, душевна близькість має величезне значення.

- Чи вдалося це комусь із учасників?

- Чоловіки надихали і підкорювали мене неодноразово (посміхається). А ось трапилася любов, дізнаєтеся зовсім скоро.



Фото каналу СТБ

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