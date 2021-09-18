Їздили в різних ліфтах, щоб не «засвітитися»: Мішина розповіла подробиці своїх стосунків з Еллертом

Відома українська акторка Ксенія Мішина розповіла про стосунки з переможцем першого сезону проєкту «Холостячка» Олександром Еллертом, якого нещодавно покинула, пише НВ.

Цим вона поділилася в ефірі пост-шоу «Як вийти заміж», який вийшов після прем'єри другого сезону любовного реаліті «Холостячка». Мішина згадала, що найскладнішим після закінчення проекту було не розкрити те, що вони з Еллертом разом. Пара постійно була напоготові і стежила, щоб їх ніхто не бачив разом.

«Ми почали з Сашком жити разом на п'ятий день після закінчення проекту. Були певні труднощі, нікуди не можна було ходити разом… Ми навіть їздили різними ліфтами», — каже вона.

Також Мішин розповіла, що одного разу взяла автомобіль Еллерта та обережно їздила, щоб її ніхто не запідозрив. Проте, акторка зняла сторіс з автомобіля, забувши, що у нього в машині впізнавані червоні паски безпеки. Уважні шанувальники помітили це.

Як писали «ФАКТИ», після розриву з Мішиною її обранець Еллерт комунікує з акторкою лише у соціальних мережах, «лайкючи» її пости в Instagram, а також дарує їй квіти у «промислових» обсягах.

Проте, нещодавно у мережу виклали відео з аеропорту, на яких фігурувала пара, дуже схожа на Еллерта та Мішину. Шанувальники впевнені, що вони знову разом, але «шифруються».

Фото Ксенії Мішиної з соціальних мереж

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