Представниці України на конкурсі «Міс Всесвіт» дісталося за обране вбрання

Модель Ганна Неплях, яка перемогла у національному конкурсі краси «Міс Україна Всесвіт-2021», потрапила у скандал із презентацією національного костюма, який отримав назву «Вишитий код України».

Дизайнери буквально сплели каркас костюма з натуральної лози, а всього у створенні його елементів задіяли більше 10 майстрів різних ремесел, включаючи майстри з металу. Загальна вага костюма становить понад 15 кг.

Перші ж фото костюма, викладені в мережу, викликали багато запитань у користувачів мережі. Найбільше їм не сподобалася загальна колірна гама, яка збігається із російським триколором.

Здивування викликала і зовсім цілісна концепція вбрання, і її громіздкість. Деякі українці навіть засумнівалися, що в ньому можна буде ходити.

Фінал конкурсу пройде у Ейлаті 12 грудня. Очікується, що за ним спостерігатимуть близько 600 мільйонів глядачів у 120 країнах світу.

Нагадаємо, раніше до «костюмного» скандалу потрапив Офіс президента України, біля якого встановили фігури фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко. Деяким здалося, що казкова постать селезня одягнена не у вишиванку, а в російську сорочку-косоворотку.

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