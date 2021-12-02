«Секс-вечірки, оргії, все, що завгодно»: Ектор Хіменес-Браво шокував одкровеннями про своє сексуальне життя

Відомий кулінар, суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше дав поради щодо організації новорічного столу-2022, вразив одкровеннями про особисте життя. У своєму Instagram він зізнався, що для нього важливо залишатися мисливцем і самостійно добиватися дівчини, а не коли вона вже одразу на все готова, і сама ініціює.

Також для нього табу стосунки з нетверезими дівчатами, які роблять шокуючі пропозиції — секс утрьох, позбавити невинності, відвезти в аеропорт та зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії та навіть гроші за секс.

«Мені важливі дуже почуття і зв'язок між партнером. Не просто секс, а знати людину, намагатися їй догодити, знайти всі ключі до неї, знайти спільний ритм. Ось тоді відбувається найкращий зв'язок — коли ви і любите, і дружите, і хочете друг друга», — написав Ектор.

Нагадаємо, раніше кулінар відверто розповів про домашнє насильство, від якого страждав у дитинстві. Образа на батька-тирана виявилася настільки сильною, що Хіменес-Браво так і не зміг вибачити його, на відміну від матері.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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