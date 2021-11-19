«Батько бив мене з усієї дурниці»: Ектор Хіменес-Браво розповів моторошну правду про свою сім'ю

Шеф-кухар, суддя популярного кулінарного телешоу «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес-Браво зробив несподіване зізнання про домашнє насильство з боку отця-тирана.

За його словами, від жорстокого чоловіка страждав і він, і його мати.

«За найменшу провину бив по обличчю, по тілу до крові. Якось я став свідком того, як він бив мою маму. Я просто взяв її, і ми пішли з дому. Це все, що я міг», — написав Ектор у Instagram.

Пізніше кулінар дізнався, що його батько жив на три сім'ї і мав багато коханок. З цим Ектор так і не зміг змиритися і перестав з ним спілкуватися, незважаючи на зусилля батька примиритися принаймні перед смертю.

«Він намагався помиритися. Але тільки тоді, коли він почував себе погано. Може, він шкодував увесь цей час, або тому, що я став знаменитим. Я не знаю. Він хотів поговорити зі мною, вибачитись перед тим, як померти. А я не захотів», — згадав шеф-кухар.

Втім, мати все ж таки пробачила колишнього чоловіка і доглядала його до смерті.

«Він просто розтратив усе, що мав. І на старості нікому не був потрібен. Такий дуже злий жарт був зіграно з ним. Єдиний, хто погодився його доглядати в його останні дні — була моя мама», — розповів кулінар.

Нагадаємо, раніше про те, наскільки жорстоко її била в дитинстві мати, розповідала відома телеведуча Олена-Крістіна Лебідь.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter