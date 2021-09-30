«Заради роботи готовий на багато що»: голий Ектор Хіменес-Браво розбурхав мережу

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом сирних булочок, розбурхав мережу, опублікувавши в Інстаграм провокаційне фото. На ньому він позує голим, прикривши інтимне місце розрізаним кавуном.

Так Ектор проілюстрував розповідь про те, на що він готовий заради роботи. Він розповів, що може пожертвувати стосунками, змінити місце проживання і не боїться звільняти людей.

Але не міркування Ектора викликали обговорення в коментарях. Багато підписників були шоковані відвертістю телеведучого і вибухнули критичними коментарями.

«Зовсім з глузду з'їхав. Я була кращої думки про нього», «Все я відписався від цього кухаря, так, він крутий кухар є чому навчитися, але такі фотки закидати уже через чур, пока», «Це вже зайве», — обурюються фоловери.

Але є і такі шанувальники, які не побачили в сміливому фото «нічого такого».

«А я не можу зрозуміти, що не так в цьому фото? Все ж пристойно, нічого зайвого не видно. Багато людей не можуть дозволити свободу собі, тому їх дратує, що хтось інший посмів це зробити», «Ого … дуже красиво. Фігура у вас супер, молодець, дуже відверто», — пишуть під фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Мішель Андраде оголила груди в журналі Playboy. Для цього чоловічого журналу в образі спокусливої фехтувальниці знялася і співачка MARUV.

фото Instagram.com/hectorjimenezbravo

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter