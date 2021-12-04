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«Не переходитиму на образи»: Злата Огневич відповіла хейтерам, які «напали» на неї після фіналу «Холостячки»

17:25 4 грудня 2021
Холостячка Злата Огневич

Українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею романтичного реаліті «Холостячка» на телеканалі СТБ, знову стала об'єктом нападок хейтерів, які не задоволені її остаточним вибором і назвали фінал дивним, а саму співачку — нещирою.

«Найвідстійніший сезон. Стільки було гідних чоловіків», — журиться якась Ангеліна Д.

Інша ж недоброзичниця висловила впевненість у тому, що роман Злати з Андрієм Задворним не триватиме довго.

Як завжди, мовчати дівчина не стала і звернулася до недоброзичливців у своєму Instagram .

«Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоту незнайомим людям — для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік… Я не переходитиму на образи у Ваш бік, оскільки це зовсім НІЧОГО не дасть», — написала вона.

Нагадаємо, Роман Свечкоренко, який залишив шоу у фіналі, назвав себе «заручником ситуації».

«На жаль, ми потрапили не в той час, і не в те місце. Упевнений, що якби ми опинилися в інших обставинах, все склалося б зовсім по-іншому» , — вважає Роман.

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