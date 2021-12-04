«Не переходитиму на образи»: Злата Огневич відповіла хейтерам, які «напали» на неї після фіналу «Холостячки»

Українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею романтичного реаліті «Холостячка» на телеканалі СТБ, знову стала об'єктом нападок хейтерів, які не задоволені її остаточним вибором і назвали фінал дивним, а саму співачку — нещирою.

«Найвідстійніший сезон. Стільки було гідних чоловіків», — журиться якась Ангеліна Д.

Інша ж недоброзичниця висловила впевненість у тому, що роман Злати з Андрієм Задворним не триватиме довго.

Як завжди, мовчати дівчина не стала і звернулася до недоброзичливців у своєму Instagram .

«Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоту незнайомим людям — для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік… Я не переходитиму на образи у Ваш бік, оскільки це зовсім НІЧОГО не дасть», — написала вона.

Нагадаємо, Роман Свечкоренко, який залишив шоу у фіналі, назвав себе «заручником ситуації».

«На жаль, ми потрапили не в той час, і не в те місце. Упевнений, що якби ми опинилися в інших обставинах, все склалося б зовсім по-іншому» , — вважає Роман.

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