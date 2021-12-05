Секс-шоп на Кабо-Верде: Леся Нікітюк розсмішила «сексуальним» відео з кактусом

Популярна телеведуча Леся Нікітюк продовжує відпочивати на острові Кабо-Верде, де робить незвичайні відкриття. Так, 4 грудня вона знайшла там кактус ну дуже незвичайної форми.

У своєму Instagram Леся Іванівна показала фото і відео.

На першому з них вона аж перехрестилася від несподіванки.

«Скільки живу. а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає $ек$ шоп на Кабо — Верде»,— повідомила телеведуча і блогерка.

В мережі такі фотоодкровення викликали змішану реакцію. Так, якщо балерина Катерина Кухар повторила за Лесею «свят, свят», то інші фоловери зробили висновок, що у блогерки і на фото, і на думці — одне й те ж.

Раніше Леся посмішила фоловерів, показавши «попу як у Кім» — свою «п'яту точку» вона умисне збільшила за допомогою фотошопу.

Фото Instagram Лесі Нікітюк

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