Леся Нікітюк на Кабо-Верді врятувала рибальську шхуну від затоплення та зажадала премію лобстерами

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирішила згадати роботу у тревел-шоу «Орел та решка» й вирушила у подорож на острів Кабо-Верде за знижковим купоном від однієї з компаній. Про подорож вона традиційно розповіла у своєму Instagram.

Цікаво, що пригоди для Лесі Іванівни розпочали відразу ж після прибуття до Африки. Спочатку вона пройшлася по місцевому ринку, прицінюючись до продукції, що продається на ньому.

А потім стала свідком порятунку «місцевого Титаніка» — рибальської шхуни, що лежала на боці, і яку вітер намагався забрати у відкрите море.

«Ситуація — човен тоне. Усі штовхають. Я допомагаю. Я — молодець», — підписала вона відео.

Під час «рятувальної операції» Леся навіть втратила один з капців, який, як виявилося, коштує величезні гроші.

Проте операція з порятунку шхуни виявилася успішною: суденце вирівняли й пересунули ближче до берега, де йому вже не загрожував відплив.

«Коротше, я врятувала всіх. Дайте премію лобстерами», — написала «корислива» Нікітюк.

Фолловерам залишається тільки гадати, до яких інших пригод потрапить Нікітюк у своїй новій поїздці.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк опублікувала яскраві фото з Італії та розповіла, чим займалася в італійському «відрядженні».

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