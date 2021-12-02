27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Леся Нікітюк на Кабо-Верді врятувала рибальську шхуну від затоплення та зажадала премію лобстерами

21:17 2 грудня 2021
Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вирішила згадати роботу у тревел-шоу «Орел та решка» й вирушила у подорож на острів Кабо-Верде за знижковим купоном від однієї з компаній. Про подорож вона традиційно розповіла у своєму Instagram.

Цікаво, що пригоди для Лесі Іванівни розпочали відразу ж після прибуття до Африки. Спочатку вона пройшлася по місцевому ринку, прицінюючись до продукції, що продається на ньому.

А потім стала свідком порятунку «місцевого Титаніка» — рибальської шхуни, що лежала на боці, і яку вітер намагався забрати у відкрите море.

«Ситуація — човен тоне. Усі штовхають. Я допомагаю. Я — молодець», — підписала вона відео.

Під час «рятувальної операції» Леся навіть втратила один з капців, який, як виявилося, коштує величезні гроші.

Проте операція з порятунку шхуни виявилася успішною: суденце вирівняли й пересунули ближче до берега, де йому вже не загрожував відплив.

«Коротше, я врятувала всіх. Дайте премію лобстерами», — написала «корислива» Нікітюк.

Фолловерам залишається тільки гадати, до яких інших пригод потрапить Нікітюк у своїй новій поїздці.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк опублікувала яскраві фото з Італії та розповіла, чим займалася в італійському «відрядженні».

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

салат

Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік

запчастини

Власники «євроблях» почали розбирати авто на деталі: кому такий крок може «зійти з рук»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.