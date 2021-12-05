«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Героїня романтичного реаліті «Холостячка» Злата Огневич не лише жорстко відповіла хейтерам, а й наважилася докладніше розповісти про проєкт.

В інтерв'ю виданню Jetsetter.ua співачка рішуче спростувала твердження про те, що учасникам та героям прописують сценарій, ролі, репліки та лінію поведінки у кадрі.

Злата стверджує, що «Холостячка» — справжнє, відверте, чесне реаліті, де чоловіки й вона сама разом переживали та проживали ті обставини, в яких опинилися.

Ніхто жодних сценаріїв учасникам та їй не вручав й не прописував слова. Усі герої у проєкті пропускають кожну ситуацію через себе й поводяться природно.

З ще однією помилкою щодо того, чи можна зустріти кохання на проєкті, Злата категорично не згодна. І на питання про те, чи вона закохана зараз, співачка відповіла: «На проєкті „Холостячка“ можливо все. Навіть зустріти своє кохання».

Ще одна помилкова думка стосувалася інтиму та ніжностей у ході шоу. Злата запевнила, що інтимні стосунки під час шоу виключені, а поцілунки можливі, якщо це відповідає місцю та ситуації.

«Я переконана, що секс — продовження кохання, і це можливо, але тільки після закінчення реаліті, з тим чоловіком, якого я обрала», — заявила Огневич.

Злата вважає, що ображатись на її поцілунки з іншими чоловіками та засуджувати це — святенництво. Поцілунок для неї — це новий рівень у стосунках, який допомагає розкрити партнера ще більше.

«Я жінка тактильна, чуттєва, мені дуже важливо відчувати близьку людину на рівні ніжних дотиків, дихання, і саме в цьому допомагає мені поцілунок», — додала Огневич.

Нагадаємо, фінал романтичного реаліті «Холостячка» пройшов у Тунісі. Злата Огневич нарешті зробила вибір — її обранцем став Андрій Задворний.

Фото Instagram/zlata.ognevich

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