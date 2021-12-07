«Ні, Ванята, це не перемога»: Ургант розповів, як бабуся розкритикувала його в пух та порох

Телеведучий Іван Ургант на згадку про свою улюблену бабусю Ніну Миколаївну Ургант підготував передачу, яку назвав «Вечірня Ургант». Шоу-мен згадав найзворушливіші моменти з його стосунків з рідною людиною, яку він називав Ніною або Нінулею.

У дитинстві найчастіше називав Нінулею. Ургант розповів, що бабуся завжди дивилася його передачі. І часто критикувала, особливо за його швидку мову, яку не завжди встигала зрозуміти.

Часто оцінка актриси складалася з одного слова: «Гаразд».

Ніна Миколаївна говорила онуку, що бачить, як їм весело, але не встигає стежити за тим, що відбувається, натомість завжди додавала: «Ваня, зате який ти гарний!».

Як відомо, Ніна Ургант — насамперед, театральна актриса. Вона довго й багато грала у театрах Ленінграда. Якось Іван Ургант запросив бабусю у Москву на його прем'єру. Він грав у виставі «Скажені гроші». Актриса дивилася всю виставу з ложі прямо на сцені. Коли дійство закінчилося, Ніна Миколаївна плескала з таким виразом обличчя, що Іван Ургант не міг зрозуміти, що саме сталося та як це розуміти.

Вночі після вистави онук запитав у бабусі її думку, на що отримав відповідь: «Ні, Ванята, це не перемога!».

Ще одна історія пов'язана вже з сумною темою. Ніна Миколаївна навчила онука, як ставитися до смерті. Йшлося про дідуся Івана, з яким Ніна Ургант не жила вже близько 40 років. Онук приїхав до актриси з сумною новиною, яку вона сприйняла зі словами: «Ось так, Ванята, ось так твому діду!» і підняла два пальці вгору.

За словами Івана Урганта, бабуся часто критикувала його зовнішній вигляд. Особливо їй не подобалося, коли онук одягав надто вузькі костюми.

Нагадаємо, радянська та російська актриса, народна артистка СРСР Ніна Ургант, яку глядачі запам'ятали за фільмами «Білоруський вокзал», «Я родом з дитинства», «Сини йдуть у бій» померла 3 грудня. Їй було 92 роки.

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