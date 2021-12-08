Анастасія Приходько розповіла, які подарунки готує рідним до Нового року

Співачка Анастасія Приходько, яка розчулила мережу фото з восьмимісячним сином, розповіла, як готується до Нового року. Мама трьох дітей зізналася, що завжди наперед готується до свята. Але цього року через щільний графік ще не встигла прикрасити будинок і розвісити ілюмінацію. А ось про подарунки для дочки Нани, синів Гердія та маленького Луки подбала.

Свято у дітей розпочинається з Дня святого Миколая. 19 грудня вранці кожен член сім'ї обов'язково зазирає під подушку.

«У цей час я хочу дарувати дітям якнайбільше подарунків, настрої та магії. Просто люблю спостерігати, коли малюки прокидаються та шукають подарунки. Скажу більше — навіть мені чоловік робить такі сюрпризи, хоча мені вже 34 роки, але я обов'язково шукаю», — коментує співачка за лаштунками шоу «Новорічна МАСКА».

Другу порцію подарунків Приходько готує до Нового року.

«Спочатку купую подарунки дітям — це обов'язково заздалегідь, а ось чоловікові можу в останній момент придбати. Зазвичай я прислухаюся до розмов та побажань дітей, іноді закидаю питання… Але зараз усі у їхньому віці цікавляться телефонами, планшетами, тож багато думати не доведеться», — розповіла Анастасія каналу «Україна».

А для себе особисто артистка бажає небагато, матеріальні подарунки її мало цікавлять. Співачка називає себе щасливою людиною та мріє, щоб цей стан не змінювався.

«Мабуть, я дуже щаслива людина, адже я маю все! Є чоловік, сім'я, троє найдорожчих дітей, будинок, собака, кіт, завжди є що поїсти, навіть маю класних друзів! Тож єдине, чого можу бажати — щоби все залишалося на своїх місцях», — розповіла Анастасія Приходько.

Дизайнер Крістіна Гусіна розповіла, як прикрасити будинок до Нового року.

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