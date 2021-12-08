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«Маленький принц»: Діма Коляденко зворушливо привітав Ірину Білик з днем народження її наймилішого чоловіка

22:00 8 грудня 2021
білик

У співачки Ірини Білик 8 грудня свято: день народження відзначає молодший син Табріз. Хлопчику виповнилося шість років. Своєю радістю Білик поділилася в Instagram.

«З Днем народження, улублений наш! Сонячний Малюк», — підписала Ірина фото, де ніжно схилилася над ще маленьким Табрізом.

Повне ім'я хлопчика — Табріз Аслан огли Ахмадов. Його батько — російський стиліст, фотограф та режисер Аслан Ахмадов, з яким Білик була одружена з 2012 по 2021 рік. Лікарі заборонили співачці народжувати самостійно, тому сина Білик виносила сурогатна мати.

Фоловери співачки були в захваті від сімейної фотографії.

«Радості, чудес, любові, чистих душею та помислами людей на життєвому шляху, всіх благ духовних та земних», — бажає співачка Євгенія Власова. «Нехай здоровенький і щасливий росте!» — приєдналася до привітань Марія Бурмака. «Вітаю, бажаю сонця в кожному дні», — написала Ірині співачка М'ята.

Серед вітаючих Білик був і один із колишніх чоловіків Ірини — хореограф Діма Коляденко. «З Днем народження, Принц!» — написав Дмитро.

Нагадаємо, раніше фанати поцікавилися у Ірини Білик, чи не хотіла б вона подумати про відновлення стосунків із Дмитром Коляденком. Білик до пропозиції поставилася з гумором.

Фото bilyk_iryna/Instagram

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