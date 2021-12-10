«Я закохалася в розбійника»: грайлива Alyona Alyona відверто розповіла про свого хлопця

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка цього року відзначила 30-річчя, показала в Instagram свого бойфренда. Денис відомий шанувальникам репу під ім'ям YoxDen, а Альона називає його «розбійником».

«Мамо, я закохалася в розбійника! Творчий, креативний, дуже веселий та провокаційний. Водночас дуже добрий, супер ніжний та супер щирий хлопець, якого я дуже люблю», — розповіла реперша.

У стосунках із Денисом Альона вже десять місяців. «З першої нашої зустрічі ми не роз'єднувалися», — каже вона.

Коханий Альони записує реп, веде канал на YouTube та в TikTok. Про себе він говорить, що іноді наслідує Моргенштерна.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona поділилася своїми роздумами про щирість в інтимних стосунках.

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