«До мурашок»: Монатік вразив фанатів кавером на пісню Кузьми Скрябіна

Пісню «Старі фотографії» загиблого у ДТП Кузьми Скрябіна, який був удостоєний звання Герой України, переспівав співак Дмитро Монатік, який подякував за довіру творцям фільму за книгою Андрія Кузьменка.

«Як я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет, працюючи над цим твором. Велика честь представити сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна», — написав Монатік у Instagram. За його словами, фільм «Я, „Побєда“ і Берлін» скоро вийде у прокат.

Колеги та фоловери Монатіка оцінили його роботу.

Нагадаємо, що нещодавно старшому синові зіркової пари Дмитра та Ірини Монатік, Дані, виповнилося шість років. Подружжя зворушливо привітало хлопчика, звернувшись до нього в соцмережах.

Фото Дмитра Монатіка із соціальних мереж

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